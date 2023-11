Même en six mois, De Bruyne devance tout le monde : KDB et Lukaku parmi les meilleurs à leur poste en 2023

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku font partie des meilleurs joueurs du monde à leur poste. Les chiffres le montrent encore.

En raison d'une lourde blessure, Kévin De Bruyne manque tout le premier tour de Manchester City. Le Diable Rouge, qui ne sera de retour qu'en 2024, y a probablement perdu sa place sur le podium du Ballon d'Or.

Mais même en ayant raté la moitié de l'année civile, De Bruyne figure toujours parmi les meilleurs d'un point de vue statistique. Si l'on compte le nombre de passes décisives délivrées par match en moyenne, personne ne fait mieux que lui dans les grands championnats que notre continent.

En effet, KDB n'a disputé "que" 31 rencontres en 2023, soit... 26 de moins qu'un certain Bruno Fernandes. Pourtant, De Bruyne a délivré quinze caviars, dont un certain nombre pour Erling Haaland, et est le sixième meilleur passeur de l'année en termes de quantité. Un sacré bilan, devenu habituel pour lui.

📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de passes décisives en 2023 pic.twitter.com/e3WkFaMXLp — PopFoot (@ThePopFoot) October 31, 2023

Parmi les meilleurs buteurs de l'année civile, on retrouve un certain Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables compte déjà 51 matchs car même si son été fut tumultueux, il a disputé l'intégralité de la saison l'année dernière avec l'Inter et a directement repris avec l'AS Roma.

Lukaku a inscrit 31 buts en 51 matchs (hors équipe nationale) et compte donc un bilan de 0.61 but par match. Un bilan devenu tout aussi habituel.