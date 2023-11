Les regrets de Kevin De Bruyne avec les Diables Rouges

Kevin De Bruyne est écarté des terrains depuis le mois d'août. Il n'attend que de retrouver le gouût de la compétition, notamment avec les DIables Rouges.

Il était le capitaine de Domenico Tedesco pour le premier match du coach allemand sur le banc des Diables. Il a ensuite frappé fort quelques jours plus tard avec un but et deux assists lors du succès de prestige en Allemagne. C'était en mars. Voilà huit mois que Kevin De Bruyne n'est plus apparu en équipe nationale suite notamment à cette blessure aux ischio-jambiers.

Outre pour son rôle de capitaine, KDB regrette cette absence suite à l'arrivée de Domenico Tedesco et aux changements à l'oeuvre dans l'équipe auxquels il n'a pas pu assister : "Je suis désolé d’avoir manqué toutes les périodes internationales depuis mars, car c’était un très bon début pour une nouvelle ère. J’ai assisté à quelques matchs, mais je n’ai pas vraiment pu constater l’évolution de l’équipe, du moins de mes propres yeux. J’ai hâte de voir cela" explique-t-il au Nieuwsblad.

Le joueur de Manchester City a déjà les yeux tournés vers l'Euro : "Remporter un trophée avec l'équipe nationale serait très bien, mais ce n’est pas si facile. Je suis très curieux de savoir comment ça va se passer". Pour l'heure, la date de retour à la compétition de Kevin De Bruyne n'est pas encore connue.