"Je voulais juste rejouer au football" : Charly Musonda s'exprime sur son choix de carrière

Agé de 27 ans, Charly Musonda Jr. évolue désormais en première division de Chypre, à l'Anorthosis Famagouste. Dans une interview accordée à The Athletic, il s'est confié sur son choix de rejoindre ce club.

Considéré à une époque comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football belge, Charly Musonda Jr. a connu bien des expériences décevantes, couplées à plusieurs pépins physiques qui l'ont considérablement freiné.

Il a désormais signé un contrat avec l'Anorthosis Famagouste. "Je veux juste rejouer au football. On m'a dit que je ne rejouerais plus jamais au football et je sais à quel point cette période a été difficile. Je suis fier de moi parce que je me suis battu."

Il a également expliqué regretter son passage à Chelsea. Il avait pourtant quelques chances d'y percer lors de la saison 2017-2018. "Eden Hazard a commencé cette saison-là blessé et Pedro était suspendu. Nous n'avions pas beaucoup d'ailiers et il y avait donc des opportunités de jouer, mais je n'ai tout simplement pas reçu ma chance. C'est frustrant."