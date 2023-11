La cata à Manchester United : but d'un ancien de Pro League, soirée cauchemardesque et qualification en danger

Incroyable scénario ce mercredi à Copenhague : Manchester United, qui a mené à deux reprises au score, a été battu chez le "petit poucet" du club.

Manchester United a subi une nouvelle humiliante défaite ce mercredi sur la pelouse du FC Copenhague (4-3), se retrouvant... dernier de sa poule avec deux rencontres périlleuses à venir. Les Red Devils doivent en effet encore se déplacer au Galatasaray et recevoir le Bayern Munich, tandis que Copenhague a pris la seconde place du groupe à la surprise générale.

La soirée avait pourtant bien commencé pour les hommes d'Erik ten Hag : à la demi-heure, un doublé de Rasmus Hojlund avait mis Manchester sur du velours. Mais un carton rouge de Marcus Rashford à la 42e minute allait tout changer. Copenhague capitalise sur sa supériorité numérique : Elyounoussi fait 1-2 à la 45e, et un penalty transformé à la 45e+9 permet aux Danois d'égaliser.

Lerager, ancien de Zulte Waregem, initie l'exploit

Au retour des vestiaires, ManU se remet dans le match, et est récompensé par un penalty transformé par Bruno Fernandes à la 69e minute. Mais Copenhague va encore retourner la situation : Lukas Lerager fait 3-3 à la 83e. Lerager avait porté les couleurs de Zulte Waregem en 2016-2017 à 44 reprises.

Enfin, à la 87e, le coup fatal : Roony Bardghji fait 4-3, et met Harry Maguire et ses coéquipiers au tapis. Une défaite mancunienne qui laissera Erik ten Hag en colère à l'encontre de l'arbitrage, qui aurait joué contre les Red Devils, a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. Mais la situation du Néerlandais n'en reste pas moins de plus en plus précaire...