"Il n'était pas content" : Timothy Castagne revient sur sa discussion animée avec Thibaut Courtois

Depuis le mois de juin dernier, le retour éventuel de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges reste en suspend. Le sujet divise toujours autant en Belgique.

Rappelez-vous : interrogé en octobre dernier sur Thibaut Courtois et l'affaire qui l'avait vu quitter les Diables Rouges, Timothy Castagne s'exprimait en ces termes.

“Si Thibaut Courtois ne veut plus revenir, c’est son choix. Thibaut est le meilleur gardien belge et le meilleur gardien du monde. Après, il faut se poser la question : est-ce qu’on veut sacrifier le groupe des Diables pour un joueur ? Ce serait bizarre que Thibaut revienne comme si de rien n’était."

Interviewé par RTL Sport, Castagne est revenu sur cet épisode. "J’ai parlé avec lui (Courtois), mais ce n’est pas le bon timing. Ce n’est pas le moment. Cela a été un peu sorti de son contexte. Il n'était pas très content, après, on en a parlé, et c’est bon. Mais c’est vrai que quand tu vois des phrases comme ça, sorties de l’interview, il ne devait pas être très content. On en a parlé calmement et tout s’est bien passé."

"Avec ou sans Courtois, il y a une différence, donc on aimerait mieux l’avoir avec nous. Mais j’en ai assez dit au dernier rassemblement. Je pense que ça va se régler avec le coach, on en parlera tous ensemble, mais c’est pas le moment d’en parler", a ensuite enchaîné Castagne.