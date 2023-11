Dimitri De Condé, l'homme derrière le succès de Genk, va-t-il quitter le club en pleine saison ?

Reconnu à l'unanimité comme l'un des meilleurs dirigeants de Jupiler Pro League, Dimitri De Condé va-t-il quitter Genk? C'est la folle rumeur qui nous vient d'Écosse.

Dimitri De Condé (48 ans) est directeur technique du Racing Genk depuis 2015 et son travail dans le Limbourg est très apprécié. Sous sa houlette, Genk a attiré des joueurs à succès tels que Leon Bailey, Ruslan Malinovskyi, Joakim Maehle, Sander Berge ou encore Paul Onuachu, et remporté le titre national en 2018-2019.

Ce titre a été gagné avec sur le banc un certain Philippe Clément, actuellement entraîneur des Glasgow Rangers. Et c'est de Glasgow que vient la folle rumeur : Ibrox Noise, site spécialisé dans les informations concernant les Rangers, affirme que des bruits de couloir annoncent l'arrivée au club de Dimitri De Condé en tant que "Director of football".

Un coup dur pour le Racing Genk ?

Les Glasgow Rangers cherchent un successeur à Ross Wilson depuis avril dernier. Plusieurs noms ont été cités, notamment Paul Mitchell, qui a travaillé avec Philippe Clément à l'AS Monaco. Mais De Condé serait un candidat sérieux, ce qui est plausible au vu de l'excellente relation entre le directeur général de Genk et l'actuel coach des Rangers.

Mais le Racing Genk ne sera certainement pas partant pour laisser filer l'architecte de son succès récent en pleine saison. Affaire à suivre, car les Rangers doivent annoncer le nom de leur nouveau dirigeant avant 2024.