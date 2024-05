Le Parquet prend des mesures qui pourraient bien avoir une grande incidence sur la course au titre

Les Play-offs sont sur le point de se terminer. Bientôt, nous saurons qui est le champion de Belgique.

Il reste exactement deux journées de Play-offs. Alors que l'issue est déjà certaine dans les Europe Play-offs, la fin de saison dans les Champions Play-offs promet bien du spectacle.

En effet, trois équipes peuvent encore être championnes de Belgique : Anderlecht, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise. Anderlecht, qui joue ce dimanche face au Club de Bruges, peut décrocher le titre en cas de victoire et en fonction du résultat Cercle - Union.

Il y a donc de grandes chances que le titre de champion se joue lors de la dernière journée. Les équipes voudront donc disposer du meilleur noyau possible et tenter de compter sur leurs joueurs même suspendus.

Comment ? En jouant sur la procédure mise en place par le Parquet. En effet, une procédure pouvant mener à une suspension se déroule de cette manière : proposition de suspension le lundi, audiences le mardi et le vendredi (en cas d'appel), de sorte que les joueurs et les clubs savent en principe au plus tard le vendredi soir ce qu'il en est des suspensions.

Seulement voilà, le lundi prochain est le lundi de Pentecôte. Ce qui pourrait influer sur certaines décisions concernant les cartes rouges, car il suffit qu'un club fasse appel pour que la procédure soit décalée à la semaine d'après - le Parquet ne juge pas le samedi.

Comme l'explique le Nieuwsblad, si un joueur prend une carte rouge directe ce week-end et que le club n'accepte pas la proposition de suspension, il devra se présenter devant la Commission de discipline le mercredi 22 mai. L'appel éventuel sera entendu le samedi 25 mai. Une décision finale sera alors rendue à ce jour, empêchant donc que le joueur soit encore éligible le 26 mai - date des matchs de la dernière journée.