Le luxe du Club de Bruges qu'Anderlecht n'a pas : Nicky Hayen a encore un atout dans sa manche pour le sprint final

Alors que Brian Riemer devait se creuser la tête pour peupler son milieu de terrain à trois et son flanc gauche, Nicky Hayen a des problèmes de luxe. Il doit surtout réfléchir à qui faire débuter et qui faire entrer pour faire la différence.

À Anderlecht, Riemer a cinq joueurs pour quatre places avec Leoni, Rits, Verschaeren, Stroeykens et Amuzu. Excluons temporairement Arnstad, Angulo et Diawara. Ces trois joueurs n'entrent plus en considération pour une place de titulaire, cette saison.

Vanaken a manqué un match en quatre ans

Pour comparaison : Nicky Hayen a six milieux de terrain pour trois places avec Vanaken, Vetlesen, Nielsen, Balanta, Onyedika et Odoi. Vanaken, c'est l'incontournable. Sur les quatre dernières années, il n'a manqué qu'un match, pour maladie. C'était contre Anderlecht, à domicile, lors d'une victoire 3-1 en Play-Offs.

Le luxe est grand au Club. Hayen a également l'embarras du choix sur les ailes. Skoras ou Skov Olsen ? Nusa ou Zinckernagel ? Même si cette dernière question est assez simple à répondre pour Hayen. Nusa devrait être le favori, mais il y a des options.

Un poste sans concurrence

Ce n'est pas le cas de Brian Riemer, qui n'a pas autant de richesse sur les côtés. Il n'y a même pas de concurrent direct à Dreyer. On pourrait toujours dire que Stroeykens et Angulo peuvent évoluer sur le côté gauche, mais ce dernier n'est attendu que pour la saison prochaine. En fait, Amuzu est le seul vrai ailier là-bas, bien que Stroeykens puisse aussi fournir du bon travail.

En pointe, c'est maintenant Anderlecht qui est le mieux armé, depuis que la fin de saison d'Igor Thiago a été prononcée. Hayen doit espérer que Ferran Jutgla puisse se battre pendant 90 minutes, sinon il devra faire entrer Victor Barbéra. Celui-ci a joué exactement 57 minutes avec l'équipe A cette saison.

Si vous pouvez faire entrer Skov Olsen pour ce dernier quart d'heure...

La défense, nous la laissons de côté, car les deux entraîneurs changent rarement leurs éléments. Cependant, les options de remplacement sont un facteur qui peut faire pencher la balance dimanche. En tant qu'entraîneur, il est très confortable de savoir qu'on peut garder un joueur de qualité comme Skov Olsen pour le dernier quart d'heure. Ou même Vetlesen ou Zinckernagel pour être plus offensif.

Alors Brian Riemer devra vraiment réfléchir un peu, car à côté d'Amuzu et Vazquez, il est difficile de trouver des remplaçants dignes. Le banc probable d'Anderlecht : Amuzu, Vazquez, Arnstad, Diawara, Angulo, N'Diaye, Patris et Lapage. À part les deux premiers, il n'y a pas réellement de "game changer" annoncé.