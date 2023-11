Manchester City et Chelsea en Championship d'ici deux ans ?

Les clubs anglais ont généralement la main lourde lors du mercato. Mais les règles restent les règles.

Hier, la Premier League a compris que les infractions aux règles financières édictées par la fédération pouvaient être sanctionnés de manière très concrète avec les dix points retirés à Everton. D'autres clubs plus dépensiers encore peuvent donc trembler.

Selon le Times, Manchester City et Chelsea ont le plus à perdre. Ils seraient dans le viseur suite à leurs multiples infractions au fil des saisons. En février, la FA en notait d'ailleurs pas moins de 115 en neuf saisons pour les Cityzens.

Les risques sont conséquents puisque les règles en vigueur prévoient jusqu'à 30 points de pénalité et même...la relégation pure et simple. Il faudrait toutefois attendre deux ans pour connaître les éventuelles sanctions prises à l'encontre des Blues et des Mancuniens.