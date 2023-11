Mark Van Bommel, rêveur mais réaliste

Ce mardi l'Antwerp sera à Hambourg pour jouer sa toute dernière carte pour l'hiver européen.

"Malgré le score de 0 sur 12, l'état d'esprit de son équipe est bon, déclare Mark van Bommel la veille du match contre le Shakhtar. 'Toujours avant le match, mais cela ne garantit évidemment pas un bon résultat', a déclaré le Néerlandais. 'Est-ce que nous allons atteindre 0 sur 18 ? C'est possible, nous devons être réalistes à ce sujet.'

Pourtant, Van Bommel ne pense pas que la campagne du 'Great Old' soit un échec. 'Nous avons montré que nous pouvons rivaliser à ce niveau. Nous devons juste le faire pendant quatre-vingt-dix minutes - nous avons déjà deux fois donné le match en seconde période. Dans l'ensemble, nous n'avons pas si mal joué, mais les résultats ne le montrent pas.'

L'Antwerp devra se passer de Jurgen Ekkelenkamp et Ritchie De Laet à Hambourg. 'Avons-nous une chance de décrocher un résultat ici ? Bien sûr. À domicile, nous avons bien joué contre le Shakhtar, mais nous avons tout gâché. Je crois vraiment que nous pouvons gagner ici, surtout quand je regarde notre plan.'

Antwerp est à six points du Shakhtar au classement et doit donc gagner au moins deux fois pour espérer être troisième. Est-ce que Van Bommel y croit encore ? 'Il faut toujours y croire. Et je pense aussi que c'est possible.'"