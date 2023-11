🎥 Ce joueur belge inscrit son sixième but de l'année en Série A et permet à son équipe de ne pas s'enfoncer

Déjà buteur contre l'AS Rome et Sassuolo en début de championnat, le Belge Cyril Ngonge a remis le couvert ce lundi, contre Lecce. Dans une rencontre importante pour le Héllas Vérone, englué à l'avant-dernière place en Série A, l'ailier droit a remis les deux équipes à égalité en fin de première période, d'une frappe d'un angle très réduit.

Transféré au mois de janvier depuis Groningen, l'ancien du Club de Bruges vient d'inscrire son 6e but de l'année civile dans le championnat d'Italie. Il a également réalisé deux passes décisives, dont une au début du mois de novembre contre Monza. Le Héllas Vérone, 19e et avant-dernier, ne compte qu'une petite longueur de retard sur le premier sauvé, Cagliari.

The tight angle was no problem for Cyril Ngonge ūü§Ě



Verona have levelled it up against Leece just before half-time. pic.twitter.com/uxGwzVh9cL