Blessin ne veut pas s'emporter avec l'Union : "Avant de parler de titre..."

L'Union a rendez-vous avec la Coupe de Belgique ce jeudi soir. Ils rencontreront Beveren en huitièmes de finale.

Après Meux, l'Union Saint-Gilloise a rendez-vous avec Beveren en Coupe de Belgique jeudi soir dans le cadre des huitièmes de finale. En conférence de presse, Alexander Blessin a de nouveau rappeler l'objectif de son équipe.

"La Coupe est un grand objectif. Si tu as cinq bons jours, c’est le chemin le plus rapide pour arracher un titre et se qualifier pour l’Europa League."

Il a cependant voulu rester calme : "Mais n’allons pas trop vite en besogne. Avant de parler de titre, il faut parler de Beveren. Car je ne veux pas manquer de respect à notre adversaire".