Décisif face à Milan, Charles De Ketelaere retrouve des couleurs

La réception de l'AC Milan par l'Atalanta a tourné en faveur des joueurs de Bergame, qui l'ont emporté 3-2 grâce à un doublé de Lookman et un but de Muriel.

La rencontre était bien sûr très spéciale pour Charles De Ketelaere, qui retrouvait ses anciennes couleurs. Le Belge s'est distingué avec une passe décisive pour le deuxième but de Lookman sur un centre à ras de terre :

"Je devais marquer cette occasion, je dois m'améliorer dans le but de marquer plus. Mais aujourd'hui, nous avons gagné et nous sommes très contents", a évoqué le Diable Rouge à DAZN.

"Je me sens bien, j'essaie de faire ce que je sais faire et de progresser. Je pense toujours au prochain match et au fait de jouer pour l'équipe. Lookman et moi jouons ensemble en attaque, nous avons une connexion différente. Après mon raté, il m'a encouragé puis j'ai fait une bonne passe décisive et il a marqué", poursuit CDK.

"Beaucoup de choses ont fait que je n'ai pas réussi à Milan, mais c'est surtout le fait que je n'ai pas produit de grosses performances. Ici, ma position est un peu différente et je me sens très bien. Aujourd'hui, c'était différent, spécial. Mais à la fin, nous jouons pour les trois points et nous les avons obtenus. Nous devons continuer pour avancer match par match."