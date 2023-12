Une légende du football italien raccroche les crampons

Clap de fin pour une légende du football italien : Giorgio Chiellini devrait annoncer sa retraite professionnelle. C'est en tout cas l'information relayée par le journaliste Fabrizio Romano mardi après-midi.

L'Italien de 34 ans était parti du côté de Los Angeles (LAFC) depuis son départ de la Juventus, un club pour lequel il a joué entre 2005 et 2022. Il compte 562 matchs et 36 buts avec la Vieille Dame mais également une énorme armoire à trophées : neuf titres consécutifs de champion d'Italie (2012-2020), cinq Coupes d'Italie, cinq Supercoupes d'Italie.

En équipe nationale, Chiellini a soulevé le trophée de l'Euro 2020.

🚨🇮🇹 Italian legend Giorgio Chiellini has decided to retire from professional football with immediate effect.



One of the best centre backs of the last decade. Pure leadership, serial winner, top guy.



Good luck with your future, @Chiellini 💙👊🏻 pic.twitter.com/oS31HRsyuK