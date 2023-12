🎥 Un but contre Arsenal avant une grande réflexion sur l'avenir pour Yorbe Vertessen

Buteur contre Arsenal lors de la dernière journée de phase de groupes de Ligue des Champions, Yorbe Vertessen est poussé par la concurrence saine du PSV. Bien que l'ancien de l'Union n'exclut pas un départ hivernal.

Déjà qualifiés pour les 1/8es de finale, le PSV Eindhoven et Arsenal se sont neutralisés ce mardi soir pour le compte de la dernière journée des poules de Ligue des Champions (1-1).

Les Gunners ont ouvert le score en début de seconde période, avant qu'un certain Yorbe Vertessen ne rétablisse l'égalité quelques instants plus tard. "Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Mais un match nul contre Arsenal ? Vous pouvez vous en réjouir, mais nous avons eu les occasions pour gagner le match."

Poussé par la concurrence du PSV, l'ancien de l'Union s'éclate. Pour remplacer Noa Lang et Hirving Lozano, blessés, l'ancien Diablotin a assuré. "Je pense que dans cette équipe, tout le monde a de la qualité. Ça donne une certaine motivation. J'essaye de laisser les blessures et les périodes difficiles derrière moi" a-t-il déclaré en zone mixte, dans des propos relayés par Dagblad.

Un prêt en janvier ? Je laisse la porte ouverte, on verra bien"

Depuis son arrivée aux Pays-Bas, il allie davantage sa vitesse et la finition. L'attaquant semble plus serein devant le but, et ça lui réussit bien. "J'essaye de le faire. C'est aussi quelque chose qui vient avec l'âge. Nous nous entraînons tous les jours et on s'améliore. C'était un point principal à améliorer."

Annoncé sur le départ, en prêt, Yorbe Vertessen a botté en touche. "Je suis concentré sur le PSV. On verra ce qui se passe en janvier, mais je vais laisser les portes ouvertes" a-t-il conclu.