Alors que la campagne du Matricule 1 en Ligue des champions a été catastrophique, le dernier match a offert une performance de haut vol.

Sven Jaecques est revenu sur la campagne de l'Antwerp en Ligue des champions, au lendemain du très beau résultat contre Barcelone.

Une victoire certes pour du beurre mais un sublime finish à domicile, aux yeux du manager du club qui est revenu sur cette campagne européenne au micro de Sporza. Extraits choisis.

Exploit et bénéfices

"L'exploit est énorme. Aucun club belge n'a battu Barcelone depuis bien longtemps, en plus de cela nous évitons le 0 sur 18. Et puis nous méritions de gagner. Nous avons pu obtenir un peu plus de visibilité à l'étranger, ce qui permettra de recruter ou de garder des joueurs. Et financièrement, la victoire d'hier nous offrira un peu moins de 3 millions d'euros. Rajoutons les droits télé notamment et nous toucherons près de 20 millions d'euros en tout, ce qui est une somme importante pour un club belge."

"Ce garçon est l'incarnation de la montée en puissance de l'Antwerp. Il est le porte-drapeau de notre jeune centre de formation, c'est un immense talent et il le démontre à chaque fois. Et ce n'est pas seulement une question de qualité, mais aussi de mentalité. Mais malgré cet énorme potentiel, il n'a que 18 ans et il faut le laisser tranquile, qu'il grandisse calmement."

Transfert en vue ?

"Il est inutile de spéculer maintenant sur ce qui se passera en janvier. Si Arthur continue sur cette lancée, il sera presque impossible de le garder en juin. Mais nous n'allons pas l'envoyer dans n'importe quel club uniquement pour encaisser l'argent."