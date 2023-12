Amadou Onana respire la confiance et prévient la Premier League

Buteur avec Everton, Amadou Onana est en grande forme, comme les Toffees qui restent sur 4 victoires d'affilée et 5 en 6 matchs. Le Diable Rouge respire la confiance.

Qui arrêtera les Toffees ? Everton est sur une série impressionnante, avec une quatrième victoire d'affilée remportée ce samedi aux dépens du Burnley de Vincent Kompany (0-2). Quatre victoires sans encaisser de but, qui plus est, et voilà Everton hors de la zone rouge.

Amadou Onana avait manqué 3 matchs pour une blessure au mollet, mais a joué 90 minutes pour la première fois depuis, et ponctué cela d'un but. Le Diable Rouge de 22 ans est en grande forme. "La mentalité de l'équipe a changé. Cette victoire était très importante. Quatre victoires d'affilée, c'est spécial", se réjouit-il au micro de la BBC après la rencontre.

Et Onana ne manque pas de confiance en lui et en son équipe : "Nous n'avons peur de personne", clame-t-il ainsi. "Je suis heureux de faire partie de cette équipe et j'espère que ça va continuer comme ça".