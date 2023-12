"Il prend les gens pour des imbéciles ?" : Will Still chargé par les médias français

Reims a perdu 2-0 à Lens ce weekend. De quoi conclure une semaine agitée pour Will Still.

Entre les rumeurs d'un départ à Sunderland et le coup de mou de l'équipe (4 défaites sur les 5 derniers matchs de Ligue 1), Will Still ne vit pas la période la plus facile de sa jeune carrière d'entraîneur. Il n'a d'ailleurs eu aucun mal à l'admettre en interview. Mais sa stratégie médiatique ne convainc pas tout le monde.

Dans l'After, Rolland Courbis n'a pas apprécié que l'entraîneur rémois déclare "cette défaite est pour moi" après le match à Lens : "Il prend les gens pour des imbéciles ? Il sait très bien que ce n'est pas sa faute. Il dit peut-être ça parce qu'il vit une période compliquée, moi j'appelle ça de la fausse modestie".

Avant d'ajouter : "Ses problèmes ne nous regardent pas. Mais ramener la défaite à lui, que voulez-vous qu'on lui dise ? "Mais non, ce n'est pas ta faute" ? S'il anticipe pour qu'on ne parle pas de l'influence de ses problèmes en semaine sur le match de l'équipe, je ne suis pas assez malin pour ça" réagit-il, plein d'ironie. Plus que jamais, Will Still semble attendu au tournant en Ligue 1.