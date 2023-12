Will Still réagit après une semaine compliquée : "Ceux qui pensaient que ces rumeurs allaient nous affecter..."

Le Stade de Reims s'est incliné contre le Racing Lens. La conclusion d'une semaine compliquée pour Will Still, au coeur de nombreuses rumeurs de départ.

Ce n'était pas la semaine de Will Still (31 ans). L'entraîneur du Stade de Reims a été au centre d'une polémique en France alors que son nom a été cité du côté de Sunderland. Certains l'ont accusé de jouer un double jeu, et Still a dû s'expliquer en conférence de presse, assurant qu'il était à 100% concentré sur Reims.

De quoi affecter la semaine rémoise à l'entraînement également ? Malgré la défaite à Lens (2-0), Still affirme le contraire. "La vie est dure en ce moment, ce n'était pas ma semaine la plus facile. Mais je prends sur moi. Ceux qui pensaient que ces rumeurs allaient nous affecter se sont trompés sur le groupe", affirme l'entraîneur belge au micro de Canal +.

"Le groupe a réagi de la meilleure des façons, en faisant un très bon match. J'ai vu une bonne équipe de Reims qui a montré de belles choses, mais on fait des erreurs qui nous coûtent cher", conclut-il. Le Stade de Reims reste sur deux défaites d'affilée et est actuellement 8e en Ligue 1.