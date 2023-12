Derrière les excuses, une évidence : Thibaut Courtois ne reviendra pas sous Domenico Tedesco

Thibaut Courtois a fait son mea culpa. Vaguement, discrètement, derrière une pile d'attaques dirigées à l'encontre du sélectionneur, de la fédération et même de certains équipiers...

On ouvre des yeux ronds comme des soucoupes en lisant la longue interview de Thibaut Courtois accordée à Sporza. D'emblée, pourtant, on se dit que ça part bien : c'est assez logique de sa part d'annoncer son forfait, plutôt respectueux de ne pas vouloir mettre Koen Casteels sous pression alors qu'il ne sera pas à 100% pour l'Euro 2024. Le portier de Wolfsbourg doit apprécier.

Puis viennent les excuses : waw ! Thibaut Courtois qui s'excuse ? Qui fait son mea culpa ? On croit rêver. L'égo surdimensionné du gardien du Real Madrid ne nous avait pas habitués à cela. Ces excuses, elles sont à l'intention de ses équipiers mais surtout des supporters, qui ont très mal pris son attitude. C'était la moindre des choses. Mais le discours qui suit ces excuses pourrait bien déplaire à pas mal de supporters également.

Thibaut Courtois ferme toutes les portes

Car derrière, c'est un florilège. D'abord, Courtois affirme que son départ n'a "rien à voir avec le brassard" ; il passera les 3 paragraphes suivants à expliquer que le brassard est bel et bien l'élément déclencheur de sa crise de colère. Parce que Domenico Tedesco ne lui a pas parlé suffisamment à Tubize, il s'est senti méprisé ; parce qu'il a décidé de donner le brassard à Lukaku d'abord, à lui ensuite (en Estonie), il a explosé.

© photonews

On se rappelle que Tedesco s'était dit "choqué" à l'époque ; sans doute n'avait-il pas bien jaugé l'égo du gardien du Real Madrid. Qui suinte de chaque paragraphe dans cette longue interview. Tout le monde y prend pour son grade. Seuls Franky Vercauteren ("le seul à avoir essayé de régler les choses") et Romelu Lukaku ("le seul à m'avoir envoyé un message et à avoir voulu entendre ma version") trouvent gré aux yeux de Courtois.

Manu Leroy, CEO de l'Union Belge (et l'UB dans son ensemble), prend une balle perdue ; indirectement, tous les Diables Rouges qui, depuis, se sont exprimés sur le sujet, sont placés dans le même sac de "ceux qui parlent" sans savoir. Bien sûr, il y a cette sortie lunaire sur les Diables de Leicester. Courtois avait été accusé par certains médias d'avoir taclé les Foxes de l'effectif, relégués en Championship. Des propos qui avaient fuité dans la presse, et Courtois sous-entend d'ailleurs clairement que ce serait... Tedesco qui aurait été à la base de cette fuite. Et il confirme à demi-mot : "J'ai juste dit, et je l'assume, que parfois, quand vous êtes menés 0-2, il est plus difficile de renverser une situation avec, sur le terrain, des joueurs qui ont perdu plus de matchs qu'ils n'en ont gagné durant l'année". Wout Faes et Timothy Castagne apprécieront.

Et que dire de Domenico Tedesco, que Thibaut Courtois présente sous tous les angles négatifs possibles et imaginables ? "Malhonnête" avec la presse, hypocrite, distant, manipulateur (fuites dans la presse, chantage). Jusqu'à cette mesquine remarque concernant la "longueur" de son message après la blessure de Courtois : "Quand je compare le message que m'a envoyé Roberto Martinez à celui de Tedesco...". C'est à peu près du niveau de Dudley Dursley piquant une crise de colère parce qu'il reçoit 36 cadeaux pour ses 11 ans, soit un de moins que l'année précédente.

Courtois conclut, sereinement, qu'il ne "voit pas comment" la situation peut être arrangée après un tel abus de confiance. On serait, plus que surpris, réellement stupéfait que la forme de son message soit accueillie avec le sourire à Tubize et même chez ses coéquipiers. Tedesco et Courtois, c'est terminé. Et on ne peut que douter que Thibaut soit réellement supporter des Diables l'été prochain : s'ils gagnent sans lui, il sera 100% perdant dans cette histoire...