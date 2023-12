🎥 L'énorme loupé d'Amadou Onana, fatal à Everton !

Everton a été éliminé de la League Cup ce mardi. Amadou Onana a raté le tir au but décisif.

Everton et Fulham s'affrontaient ce mardi en quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Amadou Onana était sur le terrain au contraire de Timothy Castagne, resté sur le banc des Cottagers. Les deux équipes se sont quittées dos-à-dos au terme des 90 minutes, auxquelles succèdent immédiatement les tirs au but en League Cup.

Et la séance de tirs au but n'a pas souri aux Toffees. Pire : c'est Onana qui a manqué le tir décisif, alors qu'il pouvait envoyer Everton dans le dernier carré de la Coupe. Mais le Diable Rouge a tenté une frappe placée... et complètement loupée après une course d'élan interrompue par un petit saut "à la Jorginho".

Idrissa Gueye manquera également son envoi, et Everton est donc éliminé de la League Cup. Fulham rejoint Chelsea, qui a éliminé Newcastle United aux tirs au but également.