Toujours plus d'intérêt pour un joueur du Club de Bruges : "Les clubs ont rencontré son agent"

Les rumeurs de départ entourant Tajon Buchanan (24 ans) ne datent pas d'hier. L'été dernier, l'arrivée de Thomas Meunier au Club de Bruges était liée au départ du Canadien, qui devait débloquer des fonds, Buchanan étant estimé à 8 millions d'euros sur Transfermarkt.

Il faut dire que le FC Bruges avait dépensé 6,3 millions pour s'offrir le joueur du New England Revolution en janvier 2022. Buchanan était arrivé entouré de grosses attentes, et n'a pas toujours répondu à celles-ci. Cette saison, il semble trouver son rythme, mais en cas de belle offre, Bruges sera vendeur. Et des offres pourraient arriver.

Selon le journaliste portugais Pedro Almeida, l'agent de Tajon Buchanan aurait eu des contacts avec plusieurs clubs : Aston Villa, Benfica mais aussi l'Inter Milan, qu'on annonçait très proche de s'offrir le Canadien dès l'été passé, sont cités.

🚨🇨🇦 Internazionale, Benfica and Aston Villa are in negotiations with Club Brugge for Tajon Buchanan. The three clubs have already met with the Canadian player agent.



The contract of player with Brugge is until 2025, and will not extend. pic.twitter.com/g5IBHd0SL3