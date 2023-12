Domenico Tedesco reçoit un drôle de conseil de la part d'un ancien sélectionneur des Diables Rouges

Thibaut Courtois a donné une interview choc à Sporza en début de semaine. Il a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de participer à l'Euro 2024 et s'en est pris au sélectionneur national, Domenico Tedesco.

Si le but de Thibaut Courtois était de créer la polémique, c'est réussi. Quoi qu'il en soit, les Diables Rouges ont assurément perdu leur meilleur gardien pour l'Euro 2024 en Allemagne.

George Leekens est d'avis que Tedesco devrait faire le premier pas. "Tedesco, saute dans un avion tout de suite, dîne avec lui (Courtois) et fais preuve de flexibilité. Le lendemain de l'incident du burger d'Eden Hazard, je me trouvais dans un Holiday Inn à Lille. Nous nous sommes assis tous les deux dans une pièce et j'ai poussé le manager dehors", a déclaré l'ancien sélectionneur national dans le Nieuwsblad.

"Si vous avez des problèmes avec chaque joueur qui a des idées différentes, vous n'en garderez pas beaucoup. Ces gars-là viennent de partout et évoluent constamment", a conclu Leekens.