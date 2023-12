Roméo Lavia mis en garde par son entraîneur avant son retour : "Ils doivent comprendre qu'on doit gagner des matchs"

Sur le point de faire ses débuts avec Chelsea après une longue blessure, Roméo Lavia est engagé dans une course contre-la-montre pour disputer l'Euro 2024.

Domenico Tedesco devra poser des choix difficiles lorsqu'il constituera la sélection qui prendra la route de l'Allemagne pour l'Euro 2024. Le sélectionneur des Diables a encore plusieurs interrogations, notamment concernant Roméo Lavia.

Le milieu de terrain, recruté cet été par Chelsea contre 60 millions d'euros, n'a pas encore pu faire des débuts avec les Blues en raison d'une lourde blessure. L'ancien d'Anderlecht et de Southampton a fait son retour à l'entraînement et pourrait, prochainement, effectuer sa première montée au jeu.

"Nous sommes presque six mois plus tard et une sélection contre Wolverhampton est une possibilité (NDLR : ce dimanche 24/12, à 14h00). Il a hâte de faire ses débuts, se débrouille bien à l'entraînement, mais a encore besoin de temps pour revenir au meilleur de sa forme" a commenté son entraîneur, Mauricio Pochettino, en conférence de presse.

Cependant, Chelsea, dixième, a besoin de points. "Des gars comme Nkunku et Lavia doivent comprendre qu'ils doivent travailler dur chaque jour. Encore plus dur que les autres joueurs, car ils doivent pouvoir avoir un impact immédiat une fois qu'ils entrent sur le terrain."

Jeune ou joueur expérimenté, la situation est la même pour tout le monde, en Premier League. "Ils ont besoin de minutes pour grandir, mais tout le monde doit comprendre que nous devons gagner des matchs. Nous ne sommes pas en préparation de saison" a conclu Pochettino.