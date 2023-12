Détruit en Belgique depuis l'opération "Mains Propres", Peter Maes fait à nouveau parler de lui

À la mi-septembre, Peter Maes a signé pour Willem II. Les résultats qu'il a obtenus avec le club de Tilburg sont phénoménaux. Les yeux sont rivés vers la remontée en Eredivisie.

Lorsque Peter Maes a succédé à Reinier Robbemond sur le banc de Willem II à la mi-septembre, l'ambitieuse équipe de Tilburg avait pris un mauvais départ. La défaite à Cambuur les a placés au milieu de tableau, en seconde division néerlandaise.

Officialisé comme le nouvel entraîneur principal dès le lendemain, Peter Maes modifie le système de jeu de Willem II et expérimente beaucoup. D'un 4-3-3 avec son prédécesseur, Maes évolue en 4-4-2, en 3-5-2, voire en 4-3-2-1.

L'ancien T1 de Malines, de Genk et de Lokeren n'avait plus entraîné depuis deux ans, mais il semble bien parti pour valider son objectif et rempocher la remontée en Eredivisie.

© photonews

37 sur 42 : les chiffres fous de Peter Maes à Willem II

"J'ai arrêté pendant quelques années, ça a été difficile de retrouver le rythme élevé. Ces dernières années, le football m'a manqué. Si toute votre vie tourne autour du terrain, mais que les circonstances vous en privent, vous devez pouvoir remettre les choses en perspective" avait déclaré Maes lors de sa présentation, il y a un petit peu moins de trois mois.

Il faisait évidemment référence à l'opération "Mains Propres" qui l'a rendu 'persona non grata' en Belgique. Aux Pays-Bas, personne ne semble préoccupé par cette affaire.

Juste avant Noël, Willem II a remporté le derby crucial contre le NAC Breda (1-2). Depuis son entrée en fonction, Peter Maes a empoché 37 points sur 42. Leader, le club compte six longueurs d'avance sur son premier poursuivant, Roda. On peut l'écrire : Peter Maes est de retour !