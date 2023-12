Le LOSC s'intéresse à un ancien de Saint-Trond, devenu sensation d'Eredivisie

Vous rappelez-vous de Chuba Akpom ? L'ailier anglais est passé brièvement par STVV en 2018 et avait fait sensation durant son prêt de 6 mois.

Chuba Akpom (28 ans), formé à Arsenal, avait été envoyé en prêt en Jupiler Pro League lors du mercato hivernal de 2018. L'ailier anglo-nigérian avait été impressionnant sous les couleurs de Saint-Trond avec 6 buts en 16 rencontres. Depuis, il a quitté les Gunners, et a complètement explosé en Grèce sous les couleurs du PAOK Salonique (131 matchs, 29 buts).

Repassé par l'Angleterre et Middlesbrough, là aussi avec succès, il a été transféré l'été dernier à l'Ajax Amsterdam pour plus de 12 millions d'euros. En Eredivisie, Akpom a inscrit 5 buts en 12 matchs cette saison (9 en 19 toutes compétitions confondues). Le tout sans être un titulaire indiscutable mais plutôt un joker.

Le LOSC souhaiterait profiter de sa situation et l'attirer dès cet hiver, selon les informations de Foot Mercato. Akpom est sous contrat jusqu'en 2028 et l'Ajax ne le laissera donc certainement pas filer pour rien ; les Dogues espèrent donc convaincre le club néerlandais et obtenir un prêt hivernal. Paulo Fonseca, le coach lillois, a ouvertement réclamé un nouvel attaquant ; sera-ce Chuba Akpom ?