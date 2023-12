Le Real Madrid travaille à la succession de Thibaut Courtois

Thibaut Courtois va revenir de blessure en 2024, et a encore deux ans de contrat après cela. Mais un club comme le Real Madrid se doit de planifier l'après.

Cette saison, en l'absence de Thibaut Courtois gravement blessé, le Real Madrid a obtenu le prêt courte durée de Kepa en provenance de Chelsea. L'Espagnol devrait retourner en Angleterre au terme de la saison, et Courtois aura alors retrouvé les terrains (même s'il a d'ores et déjà annoncé son forfait pour l'Euro 2024).

Cependant, selon le média espagnol AS, le Real Madrid a tiré des conclusions pour l'avenir. Même s'il n'y a "pas d'urgence", Courtois allant sur ses 32 ans et étant sous contrat jusqu'en 2026, les Merengue souhaiteraient déjà trouver un "héritier" au gardien de but belge. Andriy Lunin (24 ans), doublure habituelle, est sous contrat jusqu'en 2025 et rien n'indique qu'il restera au club.

Qui succèdera à Thibaut Courtois ?

Kepa, qui ne convainc pas vraiment cette saison et a même été mis sur le banc au profit de Lunin à plusieurs reprises, ne devrait pas être conservé. Chelsea avait dépensé 80 millions pour son portier à l'époque et ne le laisserait a priori pas partir pour une somme jugée raisonnable côté madrilène au vu des prestations de l'international espagnol.

Le Real Madrid va donc travailler, dès l'été prochain, au recrutement d'un jeune talent qui puisse attendre dans l'ombre de Courtois et prendre la relève. Au sein du club, on croit également beaucoup en Fran Gonzalez, portier de la Castilla présenté comme un prodige. Il n'a cependant encore que 18 ans. Randall Rodriguez (Peñarol), grand talent uruguayen, est suivi, selon AS. L'objectif est clair : préparer l'avenir, comme avec les Varane, Rodrygo, Vinicius Jr, Camavinga et Endrick, en achetant très jeune un joueur plutôt qu'en mettant 50 ou 60 millions pour un gardien établi.