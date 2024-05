Un Anderlecht comme à la grande époque ? Bertrand Crasson salue le travail du RSCA

Ce dimanche, Anderlecht pourrait jouer pour un titre face à son grand rival brugeois. Une première depuis 2017, et Bertrand Crasson se réjouit de revoir son RSCA à ce niveau.

Avec 413 matchs et 6 titres de champion de Belgique pour Anderlecht entre 1989 et 1996, puis 1998 et 2003, Bertrand Crasson sait ce qu'est la pression d'un Anderlecht-Bruges. Mais celui de dimanche aura une saveur particulière, avec le premier titre en 7 ans en ligne de mire pour les Mauves.

"Ca fait plaisir, ça rappelle les Anderlecht-Bruges que j'ai connu", nous déclare-t-il. "Le fait qu'Anderlecht soit en tête, et si proche de gagner le championnat... C'est un juste retour des choses. Et même si beaucoup de gens critiquent le fond de jeu, disent qu'on s'ennuie un peu, il faut quand même le faire !".

La saison passée, non seulement on s'ennuyait souvent, mais Anderlecht avait fini 11e. "Clairement, ça n'a plus rien à voir", sourit Crasson. "Chapeau pour les investissements effectués par Jesper Fredberg. Thorgan Hazard, les Danois comme Dolberg et Schmeichel malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui... Cette fois, l'équipe était en réalité taillée pour le titre, bien plus que précédemment".

Crasson, content pour l'Union

Et malgré la rivalité brusseleer, Bertrand Crasson a tout de même un mot pour le rival, l'Union Saint-Gilloise. "Je suis content pour eux. Ils méritaient ce trophée après ces trois superbes saisons, c'est bien mérité", assure l'ancien Diable Rouge.

© photonews

"Maintenant, en championnat, c'est presque cuit pour eux. Mais c'est passionnant, ces Playoffs, avec Bruges qui revient de nulle part, l'Union qui s'écroule". Bertrand Crasson n'a bien sûr pas pu suivre l'intégralité de la saison : il revient tout juste d'Indonésie, où il a été sacré champion avec les jeunes du PSS Sleman (lire notre entretien à ce sujet ici). "Mais depuis que je suis revenu, je suis ça avec plaisir... Et on espère le titre dimanche, bien sûr".