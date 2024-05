Le miracle n'aura pas eu lieu : Le KV Ostende annonce une terrible nouvelle et déposera le bilan prochainement !

Ce que l'on craignait depuis un certain temps va maintenant devenir une réalité. Le KV Ostende va déposer le bilan le 3 juin.

Le KV Ostende a annoncé plus tôt cette semaine la mauvaise nouvelle selon laquelle une reprise n'était probablement plus possible, sauf "miracle" (plus d'informations ICI).

Le club a confirmé aujourd'hui que la crainte s'est malheureusement concrétisée. "Après les informations d'hier, nous devons malheureusement confirmer qu'aucune solution miracle n'a été trouvée pour réaliser une reprise. Cela signifie que le KVO ne pourra pas soumettre un dossier de licence complet demain auprès du C-Sar", a déclaré le KV Ostende sur son site Web.

Terrible nouvelle : le KV Ostende va disparaître

L'adminstrateur provisoire Werner Van Oosterwyck a également réagi à cette triste nouvelle. "Sans licence, nous descendrons en deuxième division amateur. Mais nous ne pourrons pas rembourser la lourde dette. En tant que curateur temporaire, je n'aurai d'autre choix que de demander la faillite de KV Oostende le 3 juin."

"Je réalise que c'est un coup dur pour toute une communauté : les fans, les joueurs (jeunes), les entraîneurs, les sponsors, les employés, les bénévoles... Je pense également à cette fantastique équipe qui a maintenu le club en activité la saison dernière dans des circonstances difficiles et qui se retrouve désormais sans emploi."

"C'est un jour sombre dans ma carrière de curateur. J'espère au moins que le KVO pourra d'une manière ou d'une autre renaître. Une ville comme Ostende ne peut pas se permettre de perdre un club de football de ce calibre", conclut Van Oosterwyck.

Les conséquences sont donc terribles pour le KVO, qui avait parvenu à se maintenir sportivement en Challenger Pro League. Seraing, 15e, est sauvé.