Les supporters du Club de Bruges grondent avant le déplacement à Anderlecht : "Cela ressemble à un parti pris !"

Ce dimanche, c'est RSC Anderlecht - Club de Bruges. Un "Topper" très attendu qui pourrait décider du titre de champion de Belgique.

Pour cette rencontre au sommet, il n'y a plus de tickets en vente depuis un mois. Le Lotto Park sera plein à craquer. La demande est telle que le double de la capacité du stade aurait pu être remplie.

Les supportetrs du Club de Bruges seront évidemment présents ce dimanche dans les travées du Lotto Park, mais en grande minorité. En effet, seulement 900 d'entre eux seront autorisés à assister à la rencontre.

Ce matin, nous avons appris que la section inférieure de la tribune réservée aux spectateurs visiteurs sera fermée pour des raisons de sécurité.

Les supporters du Club de Bruges grondent avant le déplacement à Anderlecht

Cette décision, émanant des forces de police et des autorités locales, a eu de quoi fâcher les supporters du Club de Bruges. "Cela occasionne indirectement des frais, alors que ces tickets nous ont été promis", a déclaré Frederik Van Eenoo, représentant de la fédération des supporters du Club - selon Het Laatste Nieuws.

"Beaucoup de ceux qui pensaient pouvoir assister au match doivent maintenant renoncer à leur billet", regrette-t-il. "Nous avions réservé une navette à deux étages. Cela coûte plus de mille euros de nos jours. Et on ne peut pas le changer comme ça quand on doit laisser 19 fans à la maison. Cela engendre indirectement beaucoup de frais."

"Nous remettons en question la décision des forces de police, qui ne sont apparemment pas en mesure d'organiser ce match à Anderlecht. La même zone de police autorise plus de 1 000 supporters d'Anderlecht à l'Union, alors que nous n'y sommes accueillis qu'à 800. Cela ressemble un peu à un parti pris."