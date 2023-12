🎥 De Bruyne décisif dans la course au titre, les Diables ont essayé de sauver Leicester : voici tous les buts belges de 2023 en Premier League

En cette fin d'année, VOO Sport, diffuseur de la Premier League en Belgique, propose une compilation de tous les buts belges dans le championnat d'Angleterre en 2023.

L'année 2023 touchant à sa fin, l'heure est au bilan. Pour passer les fêtes de fin d'année avec de jolis souvenirs, le diffuseur de la Premier League en Belgique francophone, VOO Sport, a publié une compilation de tous les buts belges dans le championnat d'Angleterre en 2023.

On y retrouve notamment le doublé de Kévin De Bruyne dans la course au titre contre Arsenal, mais aussi les essais de Praet, Tielemans et Faes pour sauver Leicester, et bien d'autres encore. Et vous, quel est votre but belge de l'année 2023 en Premier League ?