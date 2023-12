🎥 Voici le but de l'année chez les Diables Rouges : une vraie pépite

Les Diables Rouges ont inscrit de fort jolis buts en 2023, et vous pouviez voter pour votre favori. C'est Leandro Trossard qui rafle la mise.

Les supporters des Diables Rouges ont pu élire leur plus beau but de l'année 2023, et c'est Leandro Trossard qui a eu les faveurs des votes. L'ailier d'Arsenal avait, il est vrai, inscrit un véritable bijou face à l'Estonie.

Le 12 septembre dernier, la Belgique avait dominé (5-0) l'Estonie lors d'un match de qualification pour l'Euro 2024. Leandro Trossard avait inscrit le 2-0 à la 18e minute de jeu. Redécouvrez son but ci-dessous !