Jan Köller a rejoué et marqué, à 50 ans !

Le talent ne se perd jamais. Jan Köller a disputé un match avec les vétérans du Sparta Prague, et marqué !

Ce dimanche 31 janvier, les vétérans du Slavia et du Sparta Prague s'affrontaient, comme le veut la tradition. Jan Köller (50 ans), qui a débuté sa carrière professionnelle avec le Sparta (34 matchs, 6 buts et un titre de champion en 1995), a donc foulé les terrains une nouvelle fois, plus de 12 ans après sa retraite du côté de l'AS Cannes en 2011.

Et le sens du but ne se perd jamais, puisque Köller a inscrit le 5e but de ses couleurs, qui l'ont emporté 2 buts à 5 face au Slavia. Un but qui aura rappelé de beaux souvenirs aux supporters tchèques, Jan Köller ayant porté le maillot de la Tchéquie à 91 reprises et inscrit 55 buts en sélection.

Jan Köller a également marqué notre championnat, d'abord sous les couleurs du Sporting Lokeren de 1996 à 1999, puis au RSC Anderlecht de 1999 à 2001. Avec les Mauves, il a remporté deux titres de champion de Belgique (2000, 2001), soulevant le Soulier d'Or en 2000.