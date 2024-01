Chelsea se retire de la course pour un grand talent de notre championnat

Le Club de Bruges ne doit plus craindre de voir Chelsea revenir à la charge pour Antonio Nusa cet hiver. Les Blues ont revu leurs priorités.

L'été passé, Chelsea était passé proche de s'offrir Antonio Nusa dès ses premières prestations de haut vol de la saison. Mais le Club de Bruges avait finalement refusé l'offre de 30 millions. Depuis, les Blues ont été rejoints par de nombreux autres clubs sur le dossier.

Mais ils ne sont plus dans la course cet hiver. He Laatste Nieuws annonce en effet que le club londonien préfère se concentrer sur la venue d'un gardien plutôt que d'attirer un ailier supplémentaire.

Les dirigeants continueront tout de même à surveiller Nusa du coin de l'oeil à l'avenir. Mais il risque de devenir définitivement impayable.