Révélation en Serie A...et surprise des Diables Rouges à l'Euro 2024 ?

Cyril Ngonge réalise une bonne saison à l'Hellas Vérone. L'attaquant belge de 23 ans affiche des signes évidents de progression et sera un joueur à suivre.

Arrivé en janvier dernier de l'Hellas Vérone, Cyril Ngonge a sans doute pris la bonne décision pour la suite de sa carrière. Cette saison, il compte 5 buts et 2 assists en 19 matchs toutes compétitions confondues.

Ancien international belge jusqu'aux U19, Ngonge peut encore opter pour la nationalité sportive congolaise. Dans une interview accordée à SudInfo, il explique donner "priorité" à la Belgique. Et lance un appel du pied au sélectionneur des Diables Rouges, Domenico Tedesco.

"(Les Diables Rouges ?) C’est un rêve. Cela montrerait que tous les sacrifices fournis et le travail quotidien paient à un moment donné", commence-t-il.

"L’Euro 2024, en fin de saison, reste quand même dans un coin de ma tête. En tant que joueur belge et ayant grandi en Belgique, ce serait un rêve de gosse de pouvoir participer à un tel tournoi. Juste le fait d’être éligible ou d’être au moins pris en considération, ça me ferait déjà plaisir. C’est l’objectif que je me suis fixé. Après, que je sois sélectionné ou pas, ce n’est pas un élément que je peux contrôler."