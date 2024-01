📷 Honteux : une photo de Romelu Lukaku jeune marquée d'un message raciste

Avant d'exploser Ă seulement 16 ans sous le maillot du RSC Anderlecht, Romelu Lukaku a fait un passage au Lierse. Le club lui a rendu un hommage, que des vandales ont sali.

Tristes images ce dimanche à Kessel, dans les installations des équipes de jeunes du Lierse Kempenzonen. Une photo de Romelu Lukaku, ancien joueur du club, a été vandalisée.

Déjà déchirée il y a quelques mois auparavant, la photo de Lukaku a cette fois-ci été marquée d'un message à caractère raciste. On ne va pas vous traduire ce qu'il est écrit. On ne peut que rappeler une fois de plus que cela est honteux et n'a sa place nulle part en société. Surtout sur la photo d'un enfant...

D'autres photos, notamment de Matz Sels, Nico Van Kerckhoven ou Yoni Buyens, ont également été vandalisées. Il n'y a pour l'instant aucune trace des coupables.