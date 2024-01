Les hommages se multiplient pour Beckenbauer, le "Kaizer", "le père fondateur du football allemand"

L'ancien joueur du Bayern Munich est décédé à l'âge de 78 ans. La planète football lui rend hommage.

La mort de Franz Beckenbauer a ébranlé le monde du football ce lundi. La légende allemande nous a quittés à l'âge de 78 ans et laisse derrière lui un énorme héritage pour le monde du ballon rond.

Peu après cette triste annonce, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. L'ancien footballeur français et ex-président de l'UEFA, Michel Platini parle de Beckenbauer comme de "l'élégance et la gentillesse incarnées et aussi un joueur exceptionnel" mais avant tout comme "le père fondateur du football allemand et un acteur infatigable au service du football mondial".

"Un des plus grands footballeurs de l'histoire du Bayern Munich nous a malheureusement quittés. Repose en paix, Kaiser Franz. Nous n'oublierons jamais ce que tu as fait pour le football en Allemagne", a commenté Thomas Müller, joueur du Bayern.

Le club bavarois a également rendu hommage à l'une des légendes qui a foulé les terrains de Bavière : "Le monde du FC Bayern n'est plus ce qu'il était. Soudainement, il est devenu plus sombre, plus calme, appauvri. Le club recordman allemand pleure Franz Beckenbauer, l'unique Kaizer, sans qui le FC Bayern ne serait jamais devenu le club qu'il est aujourd'hui".