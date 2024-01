Franz Beckenbauer, légende du football, est décédé

L'ancien footballeur allemand est décédé ce lundi à l'âge de 78 ans. Il était atteint de la maladie de Parkinson.

Triste nouvelle pour le monde du football ce lundi 8 janvier 2024. Après plusieurs années de combat face à la maladie de Parkinson, Franz Beckenbauer est décédé à l'âge de 78 ans.

L'ancienne légende allemande du football est une icône du Bayern Munich pour lequel il a joué plus de 500 rencontres entre 1964 et 1977 avec notamment trois succès consécutifs en Coupe des clubs champions européens (ancienne Ligue des champions). Il a également été quatre fois champion d'Allemagne avec les Bavarois (et une fois avec Hambourg).

Beckenbauer au sommet comme joueur et entraîneur

Avec la RFA, il a remporté la Coupe du monde en 1974 en tant que joueur avant de soulever une nouvelle fois la Coupe en 1990 en tant qu'entraîneur. Une après-carrière qui reste incroyable puisqu'il a également soulevé la Coupe UEFA (ancienne Europa League) avec le Bayern en 1996 mais également le titre national deux ans plus tôt. Il a également empoché un titre de champion de France avec Marseille en 1991.

D'un point de vue palmarès personnel, Beckenbauer a été élu Ballon d'or à deux reprises : 1972 et 1976. Il a également reçu le prix de Footballeur allemand de l'année quatre fois dans sa carrière, un record.