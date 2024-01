Pourquoi Anderlecht veut absolument se séparer de Benito Raman

Il s'est déjà tiré de situations apparemment insolubles à Anderlecht, mais cette fois, ce devrait être un au revoir pour Benito Raman. Le RSCA veut absolument s'en séparer.

Quand la liste du stage hivernal d'Anderlecht est tombée, le message était clair. Pas de Benito Raman, et ce alors que Francis Amuzu est absent et que Brian Riemer aurait donc pu l'utiliser sur l'aile. De retour dans les bonnes grâces du coach pendant quelques semaines, Raman a ensuite été écarté du groupe pour les derniers matchs de 2023, et ne devrait plus rejouer pour le RSCA.

Rien de personnel de la part de Riemer, qui apprécie Raman ; et au sein du vestiaire également, l'éphémère Diable Rouge est unanimement apprécié. Mais sportivement, son apport n'est plus le même. Plus en adéquation, surtout, avec son salaire d'environ 1 million par an.

Angulo et Ure devant lui

Le contrat de Benito Raman s'achève en juin prochain, et Jesper Fredberg n'espère donc pas en tirer une fortune cet hiver. Mais les émoluments de l'ancien de Schalke 04 sont très élevés, et seraient bien utiles - voire même : sont nécessaires - pour payer le salaire du défenseur dont Brian Riemer a bien besoin.

Car offensivement, le RSCA est à peu près paré. En pointe, le trio Dolberg-Vazquez-Robbie Ure est devant Raman. Et côté gauche, pour remplacer Amuzu, Riemer a opté pour Nilson Angulo. L'Equatorien est excellent avec le RSCA Futures. Il a coûté plutôt cher, et Fredberg comme Riemer espèrent bien que son heure est venue.

L'objectif est donc de trouver un club qui convienne à Raman cet hiver. L'été dernier, on s'en rappelle, l'attaquant était tout proche de signer à STVV, avant que le RSCA le retienne en dernière minute. Un geste un peu mesquin, que Fredberg espère ne pas regretter ce mois de janvier, car Benito Raman compte bien rester au club s'il le peut afin de profiter de chaque euro de son contrat...