La dernière chance pour Leander Dendoncker, qui va peut-être vivre les mois les plus importants de sa carrière

Cité sur le départ depuis plusieurs mois, Leander Dendoncker pourrait finalement recevoir une dernière chance à Aston Villa, après une bonne fin d'année civile.

Sur une voie de garage, Leander Dendoncker n'avait disputé que 7 petites minutes (en quatre matchs) des 15 premières rencontres de la saison en Premier League.

Le Diable Rouge était donc logiquement cité sur le départ, mais personne ne semblait prêt à donner une chance à l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht, évalué à 11 millions d'euros sur Transfermarkt.

Mais depuis la fin du mois de décembre, Dendoncker a participé à cinq des six derniers matchs de championnat anglais (dont une titularisation, ponctuée d'un but, contre Manchester United) et a commencé la rencontre lors de la victoire contre Middlesbrough, en FA Cup, le 6 janvier (1-0).

Pour Leander Dendoncker, c'est maintenant ou jamais

D'après les informations de Ty Bracey, suiveur attentif d'Aston Villa depuis plusieurs années, le médian pourrait finalement recevoir une nouvelle chance de s'imposer avec les Villans durant la seconde partie de saison.

Quelques mois pour regagner sa place ou pour faire remonter sa cote sur le marché, lui qui dispose encore d'un contrat courant jusqu'au 30 juin 2026. Un tout ou rien, qui peut aussi compliquer sa recherche de porte de sortie, en été, si les prochains mois ne sont pas à la hauteur des attentes. Tout en rappelant que, pour le mois de juin, Dendoncker est loin d'avoir déjà gagné sa place dans la sélection de Domenico Tedesco...