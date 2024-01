Marouane Fellaini revient dans l'un de ses clubs de coeur mais reste dans le flou

Marouane Fellaini était de passage à Boussu pour être présenté chez les Francs Borains. Mais il a aussi fait le point sur son avenir, décidément bien indécis.

La coopération entre Marouane Fellaini et les Francs Borains était connue de longue date. Mais ce vendredi, l'ancien Diable Rouge était présent dans les installations du club pour être officiellement présenté en qualité d’investisseur et ambassadeur de la formation boraine.

Disponible pour signer des autographes aux sympathisants du club, Fellaini a également abordé son avenir : "Je suis en réflexion, j’ai des offres un peu partout, en Belgique, en Turquie, au Moyen-Orient. Je vais réfléchir mais j’ai aussi la retraite dans un coin de ma tête. On va voir, je prends mon temps. Je profite de ma famille et de mes amis et ensuite je prendrai une décision" déclare-t-il, dans des propos relayés par la RTBF.

Le joueur, libre de s'engager où il veut à 36 ans, fera connaître son choix avant la fin du mois : "Je pense que je peux jouer encore un ou deux ans, maximum. Je suivrai mon cœur et mon corps. Je peux aussi arrêter demain ou dans deux semaines". Seule certitude, Marouane Fellaini n'occupera pas un poste de joueur chez les Francs Borains, malgré les tentatives du club où il a été formé de 12 à 14 ans.