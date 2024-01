Officiel : Michy Batshuayi et Fenerbahce accueillent une légende du football

Leader de la SuperLig et qualifié pour le prochain tour de la Conference League, le Fenerbahce a frappé fort sur le mercato ce jeudi.

Voilà un transfert assez improbable : Leonardo Bonucci a signé ce jeudi au Fenerbahce. A 36 ans, le défenseur central italien a signé jusqu'à la fin de la saison.

On aurait pensé à une période que la carrière de Bonucci n'allait se dérouler qu'en Italie. Légende de la Juventus - malgré un départ houleux et pas très réussi à l'AC Milan - pendant 12 saisons entre 2010 et 2023, il avait ensuite été poussé vers la sortie par la Vieille Dame.

Après seulement 10 petites rencontres passées à l'Union Berlin, Bonucci s'offre donc un nouveau challenge. Le leader actuel de SuperLig comptera probablement sur lui pour aller conquérir son premier titre de champion depuis 2014.