Teddy Chevalier déjà décisif avec le RAEC Mons : "Râleur mais travailleur"

Surprise cet hiver : Teddy Chevalier a quitté les Francs-Borains pour descendre de deux échelons, direction le RAEC Mons. Il a déjà marqué pour son nouveau club.

Teddy Chevalier (36 ans) a décidé d'aller chercher du temps de jeu en D2 ACFF, deux divisions plus bas que les Francs-Borains, mais reste dans la même région. Il a en effet rejoint l'Albert de Mons, qui continue sa renaissance depuis les tréfonds du football belge et vise désormais la montée en Nationale 1.

Ce samedi, sur la pelouse de Binche, Mons l'a emporté facilement (0-3), et Teddy Chevalier a inscrit son premier but pour les Dragons. "Je suis très heureux, ça fait du bien de retrouver le chemin des filets (...) Un attaquant veut toujours marquer, donc quand on ne marque pas, on est un peu fâché. Mais aujourd'hui, je me suis trouvé beaucoup mieux techniquement, en confiance sur le penalty", déclare l'ancien courtraisien à La Dernière Heure.

"Je suis content d'ouvrir mon compteur, j'espère que ce n'est que le premier d'une longue série. Râleur mais travailleur", conclut Teddy Chevalier avec le sourire. Le buteur du Renaissance Albert Mons 44 avait déjà trouvé le chemin des filets pour le RFB en Challenger Pro League et en Coupe (2 buts au total).