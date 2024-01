🎥 Un journaliste et un coach en larmes après la qualification de leur pays : superbes images en Coupe d'Asie

Ce sont de très belles images que seul le football international peut nous offrir. La Syrie, avec sa victoire (1-0) sur l'Inde, s'est assurée une qualification in extremis pour les 8e de finale de la Coupe d'Asie des Nations parmi les meilleurs troisièmes. Une performance qui rentre déjà dans l'histoire : en 7 participations, c'est la première fois que la Syrie passe les poules.

Le football syrien était passé tout près d'un moment historique en 2018, quand les Aigles de Qasyoun avaient arraché un barrage pour la Coupe du Monde en faisant match nul contre l'Iran lors de leur dernière rencontre de qualifications. La Syrie avait ensuite forcé l'Australie jusqu'aux prolongations lors du match retour de barrages.

Six ans plus tard, l'émotion est grande avec ce nouvel exploit, alors que la Syrie se remet à peine de la guerre civile qui a ensanglanté le pays durant de longues années. Lors de l'interview d'après-match, ni le journaliste, ni l'adjoint (et interprète pour l'occasion) du sélectionneur Hector Cuper n'ont pu retenir leurs larmes. Cuper lui-même restait plus sobre. La Syrie affrontera l'Iran en 8e de finale, dans un remake du match déjà historique de 2017.

ūüáłūüáĺ Syria's translator and interviewer couldn't hold back the tears after they qualified for the Asian Cup Round of 16.



Manager Héctor Cúper wasn't quite as emotional.pic.twitter.com/isREKgV1pT