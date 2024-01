Anderlecht sait que c'est maintenant ou jamais : l'Union ne sera plus jamais aussi déforcée

Anderlecht va peut-être bien jouer sa saison cette semaine. Une élimination en Coupe, une défaite en championnat, et aller chercher un titre sera compliqué.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis le premier match de championnat. À l'époque, l'Union avait largement dominé Anderlecht et le score aurait pu être bien plus large que 2-0. Le RSCA n'était absolument pas prêt pour cette confrontation ; l'entrejeu Arnstad-Diawara-Ashimeru hante encore les cauchemars des supporters mauves.

Seuls 4 titulaires de l'époque sont encore dans le 11 habituel de Brian Riemer : Vertonghen, Debast, Dreyer et Dolberg. "Cela avait été un match très difficile pour nous, mais nous avons fait beaucoup de chemin depuis", pointait récemment Riemer, et il a bien raison. Mais du côté unioniste aussi, il y a eu du changement depuis, et plusieurs des Unionistes qui avaient surclassé le RSCA en août ne seront pas là.

L'Union sera déforcée contre Anderlecht

Ainsi, dans le onze d'Alexander Blessin, on retrouvait Lynen, Puertas, Nieuwkoop, Machida ou encore Lazare ; ce dernier est à la CAN, Machida à la Coupe d'Asie. Nieuwkoop et Lynen sont partis. Cameron Puertas est blessé et risque fort d'être absent ce jeudi. L'un des renforts arrivés après cette victoire, l'impressionnant Mohamed Amoura, est lui aussi à la CAN.

© photonews

Certains espèrent que l'Algérie soit éliminée très tôt de la Coupe d'Afrique et si c'est une possibilité, voir Amoura revenir en précipitation à Bruxelles pour le match de ce jeudi est fort peu probable. Bref : ce sera un tout autre match. Le RSCA est désormais une machine... qu'on pensait bien huilée, jusqu'à cette contre-performance à OHL, mais qu'on sait au moins capable de se sublimer. L'Union n'a pas convaincu contre STVV, mais a pris les 3 points - une différence qui reste majeure entre les deux équipes.

Mais même si Anderlecht a aussi ses petits soucis, ceux-ci sont des soucis de forme, de qualité dans le jeu ; sur papier, le onze dont dispose Brian Riemer peut être le meilleur possible. Dolberg, Verschaeren, Hazard et Dreyer ont été médiocres à Louvain, mais restent les titulaires habituels. Blessin, de son côté, ne sera probablement plus jamais, à aucun moment de la saison, privé d'autant de titulaires ; Puertas, surtout, semble irremplaçable. Si le RSCA finit la semaine sans avoir mis un terme à la série de défaites subies des mains de l'Union, les regrets seront énormes à Neerpede...