Après l'arrivée massive de joueurs danois, la Pro League va rendre la monnaie de sa pièce à la Superliga

Cette saison, aucun joueur belge n'est à renseigner dans le championnat danois. Mais cela va changer dans les heures à venir.

Accélérée par l'arrivée de Jesper Fredberg à Anderlecht, l'importation de joueurs danois est au plus fort en Pro League : notre championnat en compte 11 ressortissants, dont 4 à Anderlecht. Cela en fait le troisième contingent étranger le plus représenté derrière la France et le Japon.

Le trajet inverse devrait avoir lieu également. En effet, la Superliga danoise est en passe d'accueillir son premier joueur belge. Selon Het Laatste Nieuws, Jordi Vanlerbeghe va quitter Malines pour Brondby, actuellement deuxième du championnat et...ancienne équipe de Fredberg.

En fin de contrat au mois de juin, Vanlerberghe devrait rapporter 600 000 euros (hors-bonus) au KV. Le club lui cherche donc un remplaçant.