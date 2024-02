Deniz Undav absolument inarrêtable en Bundesliga !

Deniz Undav (27 ans) ne s'est pas immédiatement imposé après son transfert à Brighton & Hove Albion, après avoir mis la Jupiler Pro League à ses pieds. Mais cette saison, l'Allemand, prêté au Vfb Stuttgart, prouve qu'il a bel et bien les qualités pour briller au plus haut niveau.

Après un retentissant triplé contre le RB Leipzig il y a quelques jours, Undav a marqué un nouveau but ce samedi, et délivré 2 passes décisives. Depuis son arrivée à Stuttgart, l'ex-Unioniste en est à 13 buts et 5 passes décisives en 17 matchs de Bundesliga. Un rythme encore supérieur à celui qu'il tenait au Parc Duden, et qui pourrait bien lui ouvrir les portes de l'équipe nationale allemande en mars prochain !

13 - Deniz Undav has scored 13 goals in his first 17 Bundesliga games - the last German player to score as many or more goals in his first 17 games in the competition was Horst Hrubesch in 1975-76 (14). Recommendation. #SCFVfB pic.twitter.com/56NDVNUJo8