"Des émotions incroyables !" : Cyril Ngonge brille déjà sous le maillot du Napoli

Mené au score face à l'Hellas Verone, le Napoli a pu compter sur son transfuge hivernal, le Belge Cyril Ngonge. Peu de temps après son entrée au jeu, il a égalisé contre son ancien club d'une frappe à bout portant qui a surpris le gardien adverse. Naples s'est finalement imposé 2-1.

Au micro de DAZN en après-match, Ngonge n'a pas caché sa joie. "C'est difficile de décrire les émotions que je ressens en ce moment. C'est incroyable. J'ai marqué mon premier but pour ce grand club et c'est incroyable."

"Nous voulions tous gagner ensemble, car nous avions bien joué, mais il nous manquait la finition, alors je suis arrivé avec envie de changer la donne", a continué Ngonge. "J'essaie d'apporter quelque chose à un groupe magnifique qui m'a accueilli très chaleureusement. Je veux tout donner pour cette équipe."

