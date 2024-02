Scénario fou : Witsel et Vermeeren accrochent le Real Madrid !

L'Atlético Madrid se déplaçait ce dimanche sur le terrain de son plus grand rival, le Real Madrid. Comme bien souvent entre ces deux clubs-là, ce n'était pas une rencontre comme les autres.

Avec Axel Witsel titulaire en défense centrale, l'Atlético Madrid se rendait au Bernabeu avec la ferme intention de résorber quelque peu son grand retard (13 points) sur le Real, qui caracole en tête de la Liga, mais aussi de prendre sa revanche après la défaite en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne.

C'est le Real qui a pris l'avantage devant son public. L'Espagnol Brahim Diaz a repris un ballon d'abord destiné à Jude Bellingham et battu Jan Oblak (1-0, 20e). Les Colchoneros ont eu des occasions d'égaliser via Savic et Morata.

En seconde période, le même Savic pense égaliser mais le but est annulé pour hors-jeu. Les occasions se multiplient pour le Real, mais Brahim Diaz et Rodrygo manquent le but du chaos. De l'autre côté, Griezmann fait passer un frisson dans le Bernabeu. La fin de match est tendue, et l'Atlético parviendra à arracher le point du nul. Sur un ballon de Savic dévié par Depay, c'est Llorente qui égalisera pour les visiteurs (1-1, 90e+3). Tout cela sous le regard d'Arthur Vermeeren, laissé sur le banc pour cette rencontre.