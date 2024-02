De Ketelaere reçoit les éloges de son coach : "Je ne peux pas lui faire de plus beau compliment"

Charles De Ketelaere est totalement métamorphosé depuis son arrivée en prêt à l'Atalanta. Ce week-end, il s'est de nouveau montré décisif en marquant un doublé face à la Lazio (victoire 3-1).

Après cette nouvelle prestation 5 étoiles de De Ketelaere, son coach Gian Piero Gasperini s'est montré très élogieux à son égard au micro de DAZN.

L'Italien a souligné l'évolution du Diable Rouge depuis son arrivée ainsi que son influence sur le jeu de l'équipe. "C'est en grande partie grâce à De Ketelaere, c'est lui qui réalise ces performances", a-t-il commencé.

Gian Piero Gasperini élogieux envers Charles De Ketelaere

"Il a trouvé un environnement dans lequel il se sent à l'aise et, au cours des derniers mois, il a gagné en confiance de manière exponentielle. Il suffit de voir comment il a transformé ce penalty, comment il tente des actions qui ne sont pas simples. Il perd rarement le ballon et commence à le récupérer."

"Nous avons toujours su que De Ketelaere était un joueur de qualité, mais il joue maintenant avec confiance et devient une véritable référence pour le groupe. Je ne peux pas lui faire de plus beau compliment", a continué Gasperini.